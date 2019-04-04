Киншаса, 4 апреля, 2019, 14:46 — ИА Регнум. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила о том, что вспышка вируса Эбола возникла на территории ДРК (Демократическая Республика Конго) во второй раз спустя восемь месяцев после резкого распространения эпидемии в августе.

(сс) UNMEER Жертвы вируса Эбола

По информации новостного издания ZanzibarLeo, представители ВОЗ сообщили, что на протяжении последних двух недель был зарегистрирован ряд новых случаев заражения данным заболеванием, что наносит ущерб деятельности по борьбе с, возможно, наиболее масштабной вспышкой вируса Эбола в стране. Оперативному лечению мешают акты насилия со стороны группировок боевиков, а также сопротивление местных общин.

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения Кристиана Линдмайера, в течение трех недель вспышка заболевания находилась под контролем, однако в последнюю неделю количество зарегистрированных случаев заражения вирусом достигло 57, а затем резко возросло до 72.

Согласно данным статистики министерства здравоохранения ДРК, около трети смертельных случаев от заболевания, зарегистрированных на прошлой неделе, произошли за пределами медицинских учреждений, а это означает, что, скорее всего, от тел погибших людей распространился вирус и заразил окружающих. Данный факт представляет значительный риск для населения страны.