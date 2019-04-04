Триполи, 4 апреля, 2019, 14:42 — ИА Регнум. Спасательное судно, путешествующее под флагом Германии, подобрало 64 мигранта, терпящих бедствие у берегов Ливии, сообщает 4 апреля Rudaw.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы в море

Беженцы, среди которых были женщины и дети, пытались пересечь Средиземное море, чтобы попасть на территорию Евросоюза. Однако их надувная лодка перевернулась.

Власти Ливии не смогли оказать им помощь, но благодаря немецкому судну, все тонувшие были спасены.

Напомним, гражданская война в Ливии заставляет тысячи людей покидать страну в поисках лучшей жизни, однако пересечь море удается далеко не всем — зачастую беженцы тонут не дождавшись помощи.