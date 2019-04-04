Лос-Анджелес, США, 4 апреля, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Разработчики Apex Legends внесли в игру наказания за выход игрока из матча до его окончания, подставляя своих товарищей по группе. Об этом 3 апреля сообщил портал Comicbook.

Постер компьютерной игры Apex Legends

https://twitter.com/ComicBookNOW/status/1113562414040088576

Сейчас так называемые «ливеры» в случае выходы из матча будут получать пенальти в виде увеличенного времени ожидания возможности подключения к следующему матчу. Пользователи форума Reddit обратили внимание на то, что о появлении этого штрафа не было сказано в официальном описании последнего обновления.

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Напомним, релиз Apex Legends состоялся 4 февраля 2019 года, игру разрабатывала студия Respawn Entertainment. Она представляет собой многопользовательский шутер (игра в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) в жанре королевской битвы.