Брюссель, 4 апреля, 2019, 14:31 — ИА Регнум. Сегодня, 4 апреля, Европарламент утвердил обновлённую газовую директиву Евросоюза. Об этом сообщается на сайте законодательного органа. Согласно внесённым поправкам, теперь действующие в союзе правила будут распространяться на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, что даст Брюсселю больше возможностей контролировать морские участки газопроводов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

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За утверждение документа проголосовали 465 депутатов, ещё 95 европарламентариев высказались против, 68 воздержались.

«В пересмотренном варианте также уточняется правовая основа для любых будущих проектов трубопроводов со странами, не входящими в ЕС, в том числе с Соединённым Королевством после его выхода из Евросоюза», — говорится в сообщении Европарламента.

В частности, в директиве говорится, что компания, занимающаяся добычей газа, не может владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется.

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«Отныне все газопроводы из стран, не входящих в ЕС, включая «Северный поток — 2», должны будут соблюдать правила ЕС: доступ третьих сторон, разделение собственности, недискриминационные тарифы и прозрачность. Это означает укрепление энергетической безопасности на нашем континенте. Это всегда было главной целью Европейского парламента, и я рад, что мы добились этого», — прокомментировал автор законопроекта, польский евродепутат Ежи Бузек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что из-за новой поправки к газовой директиве Евросоюза российский проект «Северный поток — 2» после введения в эксплуатацию рискует остаться полупустым. Согласно изменениям к газовой директиве, согласие на выведение проекта из-под норм должна будет дать не только Еврокомиссия, но и комитет представителей всех стран блока. При этом отмечается, что это сделает процедуру длительной, сложной и непредсказуемой.