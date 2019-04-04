Москва, 4 апреля, 2019, 14:28 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на упрощение перехода на цифровое ТВ-вещание в регионах и введение так называемой «22-й кнопки», Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.

Цитата из м/ф «Зима в Простоквашино». реж. Владимир Попов. 1984. СССР До чего техника дошла!

Речь идет о переходе РФ на цифровое вещание, которое плавно проходит по всей стране в 2019 году. Так, инициатива направлена на то, чтобы расширить перечень обязательных общедоступных телеканалов. Депутаты предлагают добавить в этот перечень в том числе муниципальные обязательные общедоступные телеканалы.

К таким каналам будут относиться каналы, 75% вещания которых будет связана с национальной продукцией СМИ. При этом порядка 20% вещания должны составлять программы, освещающие вопросы местного значения. В каждом регионе будет выбран один такой канал. Порядок выбора установит правительство РФ, однако законопроект подразумевает, что все эти каналы будут расположены на 22 позиции.

Такие изменения позволят муниципальным телеканалам остаться в сетях кабельного вещания в условиях перехода на «цифру», отмечают авторы законопроекта.