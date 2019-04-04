Москва, 4 апреля, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Блокировка активов крупнейших российских банков очень опасна для экономики РФ ввиду высокой монополизации её банковской системы, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 4 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новый законопроект о санкциях против РФ, внесённый в Конгресс США.

Константин Маковский. Крах банка. 1881

«Для российской экономики это будет иметь крайне неблагоприятные последствия, — сказал Комолов. — Это самый жёсткий сценарий. Это будет объявлением уже самой настоящей экономической войны. Блокировка активов означает, что банки не смогут осуществлять операции в долларах, а значит, долларовые счета российских и вкладчиков, и предприятий в этих банках будут заблокированы, потому что через корреспондентский счёт в американских банках проходят операции российских банков в иностранной валюте, в долларах».

Такой поворот событий, по мнению Комолова, естественно, вызовет панику на российском банковском рынке и отток вкладчиков, причём даже тех, у кого нет долларовых активов.

«Люди всё равно побегут забирать депозиты из банков, — предположил экономист. — Естественно, что в силу высокой монополизации российской банковской системы (если санкции приведут к банкротству какого-то крупного российского банка), это может вызвать череду банкротств более мелких финансовых учреждений, а соответственно, и промышленных предприятий».

Впрочем, экономист усомнился в том, что задуманные американскими конгрессменами санкции будут введены в ближайшее время. Гораздо вероятнее, что речь идёт об угрозе, так как западный мир, по мнению Комолова, не заинтересован в таких крутых мерах. Эксперт убеждён: ситуация складывается таким образом, что российская экономическая система удовлетворяет интересам американских партнёров.

«Россия продолжает выводить капитал, вкладывать его в западные активы и сохраняется в виде сырьевой периферии и источника дешёвого сырья для западного мира, — сказал экономист. — Создавать нестабильность просто невыгодно, так как это может привести к срыву поставок сырья на западные рынки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сенаторы Крис Ван Холлен (Демократическая партия) и Марко Рубио (Республиканская партия) внесли в Конгресс США проект закона о новых антироссийских санкциях, подразумевающий блокировку активов крупнейших банков России вроде Газпромбанка, Сбербанка, ВТБ, ВЭБ, Россельхозбанка.

Проект касается и энергетического сектора, предполагая запрет на любые инвестиции в эту сферу российской экономики.