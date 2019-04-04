Тегеран, 4 апреля, 2019, 14:24 — ИА Регнум. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано в ходе своего выступления в Совете безопасности ООН, заявил, что ядерная программа Ирана, наряду с КНДР, сих пор остается на повестке дня в МАГАТЭ, сообщило иранское информационное агентство «IRNA».

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская ядерная программа

Дипломат отметил, что Иран полностью соблюдает положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Так, начиная с 2016 года, МАГАТЭ публикует отчеты, в которых это подчеркивается. По словам Юкия Амано, в 2003 году Иран действительно провел ряд мероприятий, связанных с разработкой оружия массового поражения, однако данная деятельность не выходила за рамки простых научных исследований. Информации о разработке ядерного оружия после 2009 года у организации нет.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) или «ядерная сделка» был заключен в 2015 году лидерами Ирана, США, Франции, Великобритании, России, Китая и Германии. Документ отменил международные санкции в отношении Ирана, связанные с его ядерной программой. В 2018 году американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из договора.