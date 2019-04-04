Париж, 4 апреля, 2019, 14:11 — ИА Регнум. В отчете, опубликованном 4 апреля, международный чрезвычайный детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призывает власти Франции как можно скорее принять меры против загрязнения воздуха, сообщает Le Figaro.

Дым из труб. ТЭЦ

«Когда говорят о загрязнении воздуха, мы часто думаем о развивающихся странах. Но, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во Франции 3 из 4 детей дышат вредными выбросами», — заявил представитель ЮНИСЕФ Джоди Сорет.

Детский фонд ООН вместе с рядом неправительственных организаций призывает к созданию во Франции зон с низким уровнем вредных выбросов вблизи учебных заведений и больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля 2019 года организация AirParif во Франции предупредила, что индекс качества воздуха в регионе Иль-де-Франс остановился на отметке 76, что близко к порогу сильного загрязнения.