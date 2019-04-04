Нью-Дели, 4 апреля, 2019, 14:16 — ИА Регнум. Государственный департамент США 3 апреля сообщил об одобрении продажи Индии 24 единиц боевого многофункционального вертолета MH-60R «Морской ястреб». Общая стоимость сделки составила 2,4 миллиарда долларов США. Государственный департамент США также уведомил Конгресс США о том, что продажа вооружений Индии необходима для обеспечения национальной безопасности Соединенных Штатов. В заявлении также говорится о важности укрепления военной мощи Индии, как ключевого союзника США в Индо-Тихоокеанском регионе.

(сс) U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class J. Alexander Delgado MH-60R «Морской ястреб»

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», многофункциональные вертолеты MH-60R «Морской ястреб» предназначены для проведения боевых действий против подводных судов и наземных целей. Кроме того, летательные аппараты будут использоваться в гражданских целях, таких как поисковые и спасательные операции, доставка гуманитарных грузов и осуществление воздушных коммуникаций.

Согласно заявлению государственного департамента США, поставка вертолетов в Индию позволит укрепить мир и стабильность в регионе, а также будет способствовать успешному ответу на региональные вызовы и угрозы, такие как трансграничный терроризм. Кроме того, представители администрации президента США Дональда Трампа выразили уверенность в том, что Индия не будет испытывать каких-либо трудностей в интегрировании MH-60R «Морской ястреб» в систему своих вооруженных сил.