Нью-Йорк, США, 4 апреля, 2019, 14:08 — ИА Регнум. В Twitter разгорелся очередной спор об отношениях полов. Блогер из США RAMZPAUL‏ высказался о том, что мужчинам не стоит жать руку женщинам. Однако пользователи не поддержали его точку зрения.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Здравствуйте, царь, очень приятно!

«Жать руку женщины — всё равно что жать руку ребёнка. Это кажется неестественным и немного покровительственным. Рукопожатие было изобретено как приветствие между мужчинами, чтобы показать, что рука, которой ты обычно держишь меч, пуста», — написал блогер.

Затем RAMZPAUL предложил альтернативный способ приветствия, отметив, что многие женщины в неформальной обстановке приветствуют кого-либо быстрым объятием. Однако многие девушки опровергли слова блогера. Они отметили, что не любят обниматься при приветствии, а в формальных ситуациях предпочитают всё же пожимать руки.

«Единственные люди, кого я когда-то обнимала при приветствии, — это мои близкие друзья или семья. В рабочей обстановке я пожимаю руку, как меня учил этому мой отец. Крепко, и смотрю человеку в глаза», — пишет Сью.

«Я никогда не буду приветствовать кого-то объятием. Крепкое рукопожатие — так я обычно здороваюсь с людьми», — отмечает Мелани.

Некоторые пользователи напомнили блогеру, что с тех пор как придумали рукопожатия, прошло уже много времени. Сейчас такой жест используют вовсе не для демонстрации безопасности.

«Неважно, для чего рукопожатия были придуманы сотни лет назад, я живу в XXI веке», — пишет Лесли.

«Всё меняется. На дворе уже не 1543-й, мой друг, тебе нужно как-то с этим смириться», — посоветовал Эндрю Р.

Ранее в Twitter запустили тред о том, как и когда мужчинам нужно пожимать руки друг другу. Оказалось, есть множество нюансов — например, как пожимать руки в туалете, в перчатках или девушкам.