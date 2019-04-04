Нью-Дели, 4 апреля, 2019, 13:58 — ИА Регнум. Далай-лама XIV заявил, что не стремится сделать Тибет независимым от Китая, сообщает 4 апреля Associated Press.

Luca Galuzzi Далай-лама XIV

Об этом духовный лидер Тибета заявил во время пресс-конференции, которая состоялась по итогам визита политика в столицу Индии, город Нью-Дели.

«Я предпочитаю, чтобы Тибет оставался в рамках Китая, но хочу, чтобы «воссоединение» произошло на взаимовыгодных условиях», — подчеркнул Далай-лама, добавив, что Пекин помогает тибетцам экономически, что свидетельствует о дружбе между Тибетом и остальной частью Китая.

Напомним, Далай-ламы на протяжении столетий являлись теократическими правителями Тибета, в 1950 году данная территория была присоединена к Китаю. После неудавшегося восстания в 1959 году Далай-лама проживает в изгнании.