Москва, 4 апреля, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Выставка «Регион больших возможностей: инвестиционно-производственный потенциал Смоленской области» открылась в Государственной думе РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Смоленской области 4 апреля. Выставку организовала фракция ЛДПР в Госдуме при поддержке лично губернатора Алексея Островского и администрации региона.

Пресс-служба администрации Смоленской области В Государственной думе РФ открылась выставка «Регион больших возможностей: инвестиционно-производственный потенциал Смоленской области»

На выставке представлены товары и услуги предприятий Смоленской области, работающих в самых разных отраслях: от производства сыров, консервов и безалкогольных напитков до выпуска оптических приборов, продукции химической промышленности, разработки компьютерного программного обеспечения и пр.

Губернатор Алексей Островский, выступая на открытии выставки, отметил, что за последние годы в регионе сделано многое для повышения его инвестиционной привлекательности.

«В области сформирована одна из лучших нормативно-правовых баз, позволяющая более активно привлекать инвестиции и создавать условия, при которых инвесторы хотят идти к нам, и даже переносят свои производства из соседних регионов, локализуя их на Смоленщине. У нас строятся индустриальные парки. У нас, благодаря серьезной работе администрации области, решением правительства сформирована территория опережающего социально-экономического развития. Сохранены и открыты десятки новых предприятий, созданы тысячи новых рабочих мест, и по итогам 2018 года объем внебюджетных инвестиций превышает 70 миллиардов рублей, что для Смоленской области является астрономической суммой в сравнении с прежними годами. В прошлом году средний рост инвестиций по стране составил +4,3%, у нас же в Смоленской области он составил +17,7% — в четыре раза больше, чем в среднем по России. По оценке Агентства стратегических инициатив, созданного по поручению президента, в 2018 году Смоленская область вошла в пятерку лучших регионов страны по развитию малого и среднего предпринимательства», — сказал Островский.

Лидер ЛДПР, лидер фракции партии в Госдуме Владимир Жириновский поздравил Алексея Островского с семилетием на посту губернатора Смоленской области, отметив, что эти время для региона было успешным — за эти годы в Смоленской области создан «прекрасный инвестиционный климат».

Пресс-служба администрации Смоленской области В Государственной думе РФ открылась выставка «Регион больших возможностей: инвестиционно-производственный потенциал Смоленской области»

Это мнение поддержал и зампредседателя Госдумы РФ, руководитель фракции партии «Единая Россия» Сергей Неверов.

«В последние годы руководству области удалось сформировать благоприятный инвестиционный климат. Губернатор Алексей Владимирович Островский при поддержке федеральных структур добился создания в Смоленской области территории опережающего социально-экономического развития, особой экономической зоны. На Смоленщине нет ни нефти, ни газа, ни угля, ни других полезных ископаемых или драгоценных металлов. На Смоленской земле самое ценное — это люди, которые там живут и работают, которые любят свой край, которые вкладывают душу в его развитие», — добавил Неверов.

Отметим, что по итогам 2018 года Смоленская область вышла на второе место в Центральном федеральном округе по динамике инвестиций в основной капитал и на 13 место среди субъектов РФ, доля инвестиций в валовом региональном продукте за 2018 год составила 24,7%, что на 4% выше уровня предыдущего года. В сводном рейтинге качества инвестиционной политики, представленном недавно Минэкономразвития, регион занял 10-е место в России. Доля частных инвестиций в регион выросла за семь лет с 72% до 85%.