Москва, 4 апреля, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Отсутствие витаминов в корзине жителей России не является самой главной проблемой. Куда большего внимания заслуживает факт искусственного занижения стоимости продуктов, так как прожиточный минимум, который рассчитывается исходя из стоимости продуктов и прочих обязательных платежей, на данный момент составляет 10 тыс. 444 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Продуктовый магазин

«Совершенно очевидно, что на такие деньги, учитывая коммуналку и прочие расходы, прожить невозможно, ведь даже по статистике от Росстата, реальные расходы на продукты могут быть выше в 3−4 раза в зависимости от региона», — отметил эксперт.

Если бы чиновники действительно заботились о здоровье населения, то им следовало бы увеличить долю мяса и овощей в корзине, которая на данный момент предполагает питание в основном крупами и овощами.

«Таким образом, единственные плюсы в учете стоимости витаминов — это небольшое увеличение прожиточного минимума и заданный тренд на включение в корзину не только товаров первой необходимости. Стоит учитывать опыт западных стран, где в потребительскую корзину могут входить расходы на интернет, книги, бензин, контрацептивы и т. д.», — высказал свою точку зрения Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что в состав новой потребительской корзины, который планируется утвердить в России в 2021 году, может быть включён витаминный и минеральный комплексы.

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