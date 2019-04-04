Санкт-Петербург, 4 апреля, 2019, 13:50 — ИА Регнум. Проект модернизации теплофикационной паровой турбины Т-100−130 номинальной мощностью 100 МВт, изготовленной и поставленной генерирующие предприятия в количестве 260 единиц, разработали специалисты компании «Силовые машины». Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба предприятия.

Kremlin.ru Турбинный зал Нижне-Бурейской ГЭС

«На сегодня количество изготовленных теплофикационных турбин мощностью от 100 до 130 МВт составляет порядка 260 штук. Большая их часть установлена в России, в составе теплоэлектростанций», — пояснил заместитель генерального директора — директор по сбыту «Силовых машин» Алексей Култышев.

По его словам, глубокая модернизация с заменой проточных частей позволит предприятиям получить турбину с повышенной установленной мощностью и большей экономической эффективностью. Модернизация предусматривает замену основных узлов турбины. В том числе, во время работ будет полностью заменена изношенная проточная часть цилиндра высокого давления, что обеспечит рост КПД проточной части ЦВД на 8%.

Отмечается, что в настоящее время достигнута договоренность о реализации проекта модернизации на одной из действующих ТЭЦ.

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