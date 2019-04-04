Киев, 4 апреля, 2019, 14:07 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Пётр Порошенко в настоящий момент отчаянно ищет публичной поддержки украинского общества, элиты и даже своих политических противников, однако с этим у него есть большие проблемы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Одиночество

Такое мнение выразил украинский политолог Виктор Небоженко, сегодня, 4 апреля, комментируя последние события президентской избирательной кампании, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Даже Смешко, Бойко и Ляшко отказались открыто его поддерживать, не говоря уже о более мелких кандидатах. Медведчук и Ахметов также заняли выжидательную позицию, гибельную для политических планов «спасения рядового» Порошенко… Я уже не говорю о силе политической мести со стороны Тимошенко, которая справедливо уверена, что именно Порошенко, через подкуп и фальсификацию, украл у нее победу на выборах. И те многочисленные, безликие технические кандидаты в президенты, которым Банковая (администрация президента) насытила избирательный список, типа Юрий Тимошенко, скорее подтвердят репутацию Порошенко как нечестного и грязного политического игрока, чем помогут поднять его рейтинг во втором туре», — анализирует ситуацию эксперт.

А это значит, продолжает свою мысль политолог, что фальсификация и подкуп избирателя во втором туре в пользу Порошенко будет проходить весьма туго. Местная бюрократия, мафия и бизнес, по мнению Небоженко, уже почувствовали «запах поражения» Порошенко и постараются дистанцироваться от него, а не помогать.

«А главное — все реальные кандидаты в президенты, кто не прошел во второй тур, уже думают об участии в парламентских выборах, как конвертировать полученные результаты на этих выборах в успешную парламентскую фракцию. Поэтому зачем им рисковать поддержкой неудачного и скандального Порошенко, у которого уже нет реальных политических аргументов и козырей и которому всё равно нельзя верить», — резюмировал Виктор Небоженко.

ИА REGNUM напоминает, что 3 апреля экс-кандидат в президенты и экс-глава СБУ Игорь Смешко заявил, что он и его политсила «Сила и честь» не будут поддерживать действующего президента Петра Порошенко во втором туре выборов.

«Считаем, что Пётр Порошенко, который не оправдал надежды миллионов украинцев и опозорил идеалы майдана, должен уйти в историю. К сожалению, не героем», — заявил Смешко.

Ранее с похожими заявлениями выступили и другие участники президентских выборов на Украине.

Второй тур президентских выборов пройдет на Украине 21 апреля.