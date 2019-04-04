Москва, 4 апреля, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Жители Норвегии испытали сильное чувство стыда от заявлений норвежского политика, генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд Гитлера, Сталина и террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Такое мнение высказал заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Читайте также: Почему Столтенберг напомнил Грузии о Сталине?

«В Норвегии, которую Красная армия освобождала от немецко-фашистских захватчиков, вчера многие сгорали от стыда», — приводит РИА Новости слова дипломата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, выступая в Конгрессе США перед законодателями, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поставил в один ряд Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина и террористическую организацию «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Такое заявление он сделал, приводя в ходе своей речи аргументы в пользу увеличения расходов НАТО на оборону. Он отметил, что если сдерживание не срабатывает, то необходимо сражаться.

«Гитлера нельзя было остановить мирными протестами. Сталина нельзя было сдержать словами. А ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не могло быть побеждено при помощи диалога», — сказал Столтенберг.

Напомним, в марте генсек НАТО также вспоминал о Сталине. Это произошло во время его визита в Грузию. Столтенберг отметил, что в свое время Сталин не желал вступления в НАТО Норвегии, но это произошло, так произойдёт и вступление Грузии.