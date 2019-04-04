Салехард, 4 апреля, 2019, 13:46 — ИА Регнум. В России разрабатывается стратегия развития Арктической зоны. И только ответив чётко на вопрос «чего мы хотим в Арктике», какие цели себе ставим и на что рассчитываем, можно будет говорить об оптимальных вариантах развития и освоения этих территорий, заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Законодательного собрания ЯНАО, член фракции ЛДПР Иван Вершинин.

(сс) Ajith Kumar Северное сияние

По мнению парламентария, в экономическом развитии регионов Арктической зоны акцент должен быть сделан, прежде всего, на транспортной модели экономики.

«Необходимо использовать именно наши сильные позиции. Россия — кратчайший путь из Азии в Европу — какими бы ни были товары по степени востребованности, какие бы ни использовались виды энергоресурсов — их всегда нужно будет доставлять. В этом плане наши преимущества очевидны. Если вспомнить города, которые когда-то относились к пути следования «Великого шёлкового пути», то они жили в основном именно за счёт того, что через них проходили торговые пути, шёл обмен товаров и изделий из разных стран. В этом плане, я считаю, мы также должны делать акцент на развитие транспортной инфраструктуры — скорее достраивать дорогу Салехард — Надым, изучить активное использование Северного морского пути, ускорять реализацию Северного Широтного хода. Без наличия полноценной транспортной инфраструктуры масштабных проектов не реализовать. Всё начинается с возможности доставки и нормальной логистики. Когда есть хорошая дорога, то открывается сразу целый пласт возможностей. Дешевле привезти стройматериалы, значит, снизится стоимость жилья. Дешевеет жильё — развивается регион, он становится более привлекательным для специалистов всех направлений. Приезжают сильные специалисты — гораздо проще реализовать самые различные проекты. Увеличивается количество жителей — становится интереснее заходить разным видам бизнеса и так далее. Появление развитой дорожной сети даст толчок к развитию всех сфер Арктических регионов», — поясняет парламентарий.

Что касается политического климата Арктической зоны, то Иван Вершинин полагает, что Ямало-Ненецкому округу необходима стратегия отлаженной системы координат. Вертикаль власти и общественная горизонталь должны пересекаться в конструктивном диалоге.

«Считаю, что политически регионы Арктической зоны уже готовы к усилению горизонтали общественного контроля, усилению многопартийности. Жёсткая вертикаль, по сути, однопартийная система, позволяет быстро проводить решения, оперативно реагировать на вызовы и проблемы. Но в какой-то момент эта вертикаль даёт сбои в звеньях, поэтому должна ограничиваться противовесом сильной общественной горизонтали. Я считаю, что регионы Арктической зоны готовы к усилению общественного контроля и усилению влияния политических партий. Это позволит шире рассматривать все решения, усилит институты гражданского общества, увеличит активность разных групп граждан в жизни своего региона. Люди, ощущая свою значимость, будут привязаны к своему региону, ощущать свою необходимость. Появится чувство личной ответственности за автономный округ, за качество жизни в нём», — считает Иван Вершинин.

Стратегию развития Арктической зоны, по мнению депутата Заксобрания Ямала, бессмысленно разрабатывать в отрыве от развития соседних субъектов Российской Федерации. Она должна спрягаться со стратегией развития и Урало-Сибирского макрорегиона.

«Государство — это единый организм. Пример регионов так называемой «тюменской матрешки» (Тюменская область, Ямал и Югра) может быть таким примером баланса и взаимодействия. Многие ямальские и югорские ребята обучаются в Тюмени — там создана полноценная база университетов, с традициями и историей. Пожилые северяне также в рамках программы переселения активно переезжают в Тюмень. Я лично обошёл все дома микрорайона Ямальский в Тюмени — многие северяне довольны тем, что у них появилась возможность переехать несколько южнее, пожить в более мягких климатических условиях. Регионы Уральского федерального округа дополняют друг друга, помогают друг другу развиваться. Объективно есть более богатые территории (Север, Тюмень), более экономически сложные территории (Курганская область), но всем выгодно сотрудничество и взаимовыгодное взаимодействие. Других путей развития у нас нет», — высказал свою точку зрения парламентарий.

Самое больное место регионов Арктической зоны — дефицит кадров. На сегодня он решается вахтовым методом: на Ямал везут временную рабочую силу со всей необъятной России и стран ближнего зарубежья.

«Вопрос вахты активно обсуждается с самого начала масштабного освоения Севера. Кадровая проблема в ряде сфер стоит на Ямале довольно остро. Но есть отрасли, например здравоохранение, которые требуют постоянства в работе, знании своих пациентов. Рецепт, на мой взгляд, решения подобных проблем очевиден: нужно создавать условия для хороших специалистов. Высокая зарплата и качественное жилье — основные потребности, способные привлечь. Вахтовый способ имеет свои очевидные плюсы и минусы. В долгосрочной перспективе развития северных территорий можем говорить о том, что если мы хотим видеть северные регионы стабильно развивающимися, то здесь нужно жить постоянно. А для того, чтобы жить постоянно — нужна полноценная развитая социальная инфраструктура», — отметил депутат Заксобрания Ямала Иван Вершинин.

Напомним, представить проект стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года правительство России должно к 1 декабря 2019 года. Ответственным за исполнение поручения президента России назначен председатель правительства России Дмитрий Медведев.