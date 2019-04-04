Калуга, 4 апреля, 2019, 13:40 — ИА Регнум. В Калужской области определены первые подрядные организации на ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили 4 апреля корреспонденту ИА REGNUM в министерстве дорожного хозяйства региона, в Калуге и Обнинске завершены электронные аукционы, состоявшиеся в рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Марина Каширская ИА REGNUM Дорога

Так, в областном центре подрядной организацией ООО «ЛИПЕЦК ДОРОГА» будут отремонтированы дороги на общую стоимость 557 млн 124 тыс. рублей. В Обнинске победителями аукционов стали ООО «Авангард» и ООО «ДСУ «ИнжСтрой». Стоимость работ по итогам торгов по контракту с ООО «Авангард» составит 49 млн 374 тыс. 496 рублей. Стоимость работ по итогам торгов по контракту с ООО «ДСУ «ИнжСтрой» составит 54 млн 980 тыс. 162 рубля.

Всего в 2019 году в Калуге будет отремонтировано 27 улиц, в Обнинске — 10.

Подводя итог первых аукционов на проведение ремонтных работ, министр дорожного хозяйства Калужской области Ольга Иванова заявила, что на территории Калужской городской агломерации в рамках проекта начинается масштабный ремонт дорожной сети.

«Одно из главных требований всероссийского проекта — внедрение наилучших технологий и материалов, контроль качества дорожных работ. При составлении конкурсной документации, технических заданий муниципальным образованиям было рекомендовано использование материалов повышенной прочности. Кроме того, еще одно условие реализации проекта — контроль качества работ с привлечением общественных организаций и населения», — подчеркнула глава министерства.

Напомним, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» включает реализацию четырех проектов: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения», «Автомобильные дороги необщего пользования Минобороны России». Калужская область участвует в трёх из них. За шесть лет, с 2019 по 2024 годы, на ремонт и капитальный ремонт дорог калужский регион получит 3, 3 млрд рублей.