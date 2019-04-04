Калуга, 4 апреля, 2019, 13:25 — ИА Регнум. В Калуге вынесен приговор в отношении 29-летнего гражданина Украины, обвиняемого в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Как сообщила 4 апреля корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Калуги Елизавета Барсукова, судебным следствием установлено, что осужденный, в 2018 году на территории Калуги мужчина по указанию неустановленного руководителя преступной группы незаконно приобретал оптовыми партиями наркотические средства.

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Следуя указаниям, обвиняемый помещал наркотики в тайники на территории областного центра и сообщал руководителю преступной группы информацию об их точном местонахождении. Мужчина получал за свои преступные действия денежные средства на банковский счет — по 250−300 рублей за каждую сделанную им закладку.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и признал мужчину виновным в пяти эпизодах преступлений по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в 2018 году правоохранителями калужского региона было пресечено более 800 наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято свыше 40 кг наркотических средств. В управление Роскомнадзора по Калужской области направлена информация по 26 интернет-сайтам, используемым в целях незаконной пропаганды наркотиков.