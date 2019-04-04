Польша угрожает РФ ядерным ударом, Порошенко принял вызов: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 4 апреля, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- Польский генерал высказался о ядерном ударе по России;
- США закрыли ряд блокпостов на границе с Мексикой;
- Порошенко согласился на дебаты с шоуменом Зеленским;
- Что общего между эстонской килькой и отменой санкций?
- Шесть человек погибли в ДТП в Подмосковье.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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