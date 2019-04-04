Москва, 4 апреля, 2019, 13:13 — ИА Регнум. По результатам Красноярского экономического форума было принято решение о продлении заморозки цен на бензин на внутреннем рынке еще на квартал, с 1 апреля по июнь 2019 года. В Минэнерго РФ считают, что данного срока вполне достаточно, и далее соглашение продлевать уже не будут. За эти три месяца предполагается закончить корректировки демпфирующего механизма и системы лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов в рамках ЕАЭС, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

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Несмотря на то, что продление соглашения было одобрено всеми участниками соглашения, то есть десятью крупнейшими нефтяными компаниями: «Роснефть», Газпром, «Сургутнефтегаз», «Русснефть», «Газпром нефть», «Новый поток», «Нефтегазхолдинг», «Лукойл», «Таиф-НК» и «Татнефть», которые обязались выполнять условия заморозки, многие недовольны данным положением.

«По словам главы «Лукойла», только за первые два месяца года компания потеряла от поставок топлива на внутренний рынок по установленным ценам 50 млрд рублей. Глава «Газпром нефти» считает, что подобные меры приводят только к убыткам нефтеперерабатывающих компаний и делают производство бензина нерентабельным», — пояснила эксперт.

Причем Минфин, который, кстати, не присутствовал на вышеупомянутом форуме, придерживается мнения, что корректировки демпферной составляющей неэффективны и только принесут нефтяным компаниям дополнительные 120−190 млрд рублей в год.

«Вариант повышения НДПИ на эту же сумму выглядит абсурдным, поскольку получаются изменения ради изменений — «мы вам сначала доплатим разницу между ценой внутреннего рынка и экспортной, но потом, пожалуй, заберем компенсацию обратно повышенным налогом», — считает Ланис.

Безусловно, в противном случае данные выплаты лягут бременем на бюджет, однако таким образом можно надеяться на утверждение министра энергетики РФ Александра Новака о том, что даже до конца года максимальное повышение цен на бензин будет варьироваться в зоне инфляционных показателей, то есть в диапазоне 4,7−5,2%.

«А для жителей России, безусловно, это положительная новость, поскольку даже при условии дополнительной нагрузки на бюджет они не увидят серьезного скачка цен на товары и услуги, поскольку компании-поставщики и производители не будут закладывать добавочную стоимость на рост цен топлива», — отметила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские нефтяные компании согласились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля 2019 года. Об этом сообщили вице-премьер Дмитрий Козак и министр энергетики Александр Новак по итогам совещания с представителями нефтяных компаний.

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