Всеволожск, Ленинградская область, 4 апреля, 2019, 13:11 — ИА Регнум. Компания Ford Sollers 4 апреля обнародовала условия компенсационных выплат сотрудникам закрываемых автомобильных предприятий в России в рамках программы добровольного увольнения.

Fordsollers.com Рабочие завода Ford во Всеволожске

Максимальный размер выплаты составит 12 месячных окладов — но только для тех, кто непрерывно проработал на заводах компаний Ford, Sollers и их совместного предприятия Ford Sollers 15 и более лет. Это следует из документа отдела персонала Ford Sollers, опубликованного сегодня в соцсети профсоюзом МПРА, защищающим интересы рабочих.

«Возможность принять участие и воспользоваться программой будет предоставлена работникам в период с 8 апреля по 22 апреля 2019 года», — говорится в документе.

Работникам, уволившимся в рамках программы добровольного увольнения, в день расторжения трудового договора выплатят компенсацию. Тем, кто проработал на предприятии менее пяти лет, предложено 5,5 месячного оклада. При стаже 5−6 лет — 6,5 оклада; 6−7 лет — 7 окладов; 7−8 лет — 8 окладов; 8−9 лет — 9 окладов; 9−10 лет — 10 окладов; 10−15 лет — 11 окладов; при стаже 15 лет и более — 12 месячных окладов.

Детальная информация о программе и датах расторжения трудовых контрактов будет объявлена 8 апреля на всех промышленных площадках Ford Sollers.

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Как сообщало ИА REGNUM, рабочие автомобильного завода компании Ford Sollers в городе Всеволожск Ленинградской области требуют выплаты им двухгодичного оклада при увольнении с предприятия, которое будет закрыто. В этом случае они готовы уйти без предъявления каких-либо претензий. В ином случае члены профсоюза обещают бороться за выполнение своих требований.

На всеволожском заводе трудятся 969 сотрудников, из которых около 500 — жители Ленинградской области. Власти Ленобласти заявили, что намерены добиваться того, чтобы все сотрудники предприятия получили причитающиеся выплаты, а также обещали помочь им в поисках новой работы.

Напомним, 27 марта компания Ford Sollers объявила о предстоящем закрытии трех своих заводов в России — двух в Татарии и одного в Ленобласти — и полном уходе марки Ford с рынка новых легковых автомобилей в РФ. Производство таких машин будет полностью остановлено к концу июня 2019 года.