Ереван, 4 апреля, 2019, 13:01 — ИА Регнум. После известного заявления президента США Трампа о Голанских высотах Израиль уже разработал план развития этих территорий, который предполагает увеличение численности населения, доведя его примерно до четверти миллиона, создание новых городов, новых инфраструктур и так далее. Другими словами, Израиль уже начал политику перезаселения. Конечно, наивно думать, что программа разработана недавно, впрочем, это уже не важно. Важным является подход, который должен служить примером для Армении, армянской стороны в Карабахском вопросе, пишет газета «Жаманак» («Время»).

Карабахский конфликт

После заявления Трампа армянское экспертное сообщество констатировало, что это дает некоторые прецедентные козыри армянской дипломатии, прямое и открытое использование которых сложно представить, но которые можно использовать на дипломатической кухне. За этим следует еще один «прецедент» для Армении — перезаселение. В этом случае в кавычках, поскольку, по большому счету, о перезаселении в Армении и Нагорном Карабахе говорят давно, но на практике перезаселение имело место только в Лачине и Карвачаре, причем, по большому счету, с недостаточной эффективностью и стратегией.

Издание отмечает, что в то же время стоит проблема перезаселения территорий, находящихся под контролем Армении, в том числе в долине Аракса, которая фактически за прошедшие последние четверть века была полностью в запущенном состоянии. Почему, остаётся только догадываться. Более того, вопиющим был тот факт, когда в 2004 году армянская сторона с гордостью заявила Группе мониторинга ОБСЕ о том, что не перенаселяла территории в то время, как группа по требованию Азербайджана проводила мониторинг именно по этому вопросу. Это, конечно, было следствием неверной политики, проводимой властями в последние четверть века, которая лопнула во время Aпрельской войны, принеся болезненные последствия.

Около месяца назад глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян сделал известное заявление на карабахо-иранской границе, в том числе о переселении. Это было беспрецедентным в том смысле, что до этого на таком уровне не было подобных заявлений.

«Однако, очень важно, чтобы слово перешло в действие и стало важным фактором с точки зрения внешней политики Армении. Нет сомнений в том, что существует потенциал, который можно мобилизовать в условиях политической воли, о которой свидетельствует заявление Артура Ванецяна и которая на данным момент требует конкретных действий», — пишет издание.