Ярославль, 4 апреля, 2019, 12:59 — ИА Регнум. В Ярославле разрушается один из символов города — чугунная ограда Волжской набережной. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Мазанова Решетка Волжской набережной

4 апреля в сети появилось видео, как секция решетки около Речного вокзала падает после того, как к ней прислонились молодые люди. И это не единичный случай. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM градозащитница Ольга Мазанова, повреждения решетки заметны и в других местах.

Мазанова написала письмо в департамент охраны объектов культурного наследия с просьбой воздействовать на собственника — мэрию Ярославля. «Решетки и откосы Волжской набережной» являются объектом культурного наследия регионального значения.