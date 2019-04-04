Москва, 4 апреля, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Июньские фьючерсы марки Brent достигли 3 апреля на пике отметки $69,96 за баррель, то есть практически середины коридора $68−72, который ранее был обозначен как наиболее вероятная цель движения, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Нефть уже пришла в район так называемых «справедливых» цен, который сложился на основе баланса, состоящего из ограничений добычи странами ОПЕК+, из постепенной динамики возвращения мировых запасов к средним уровням за 5 лет, а также из ожидания увеличения мирового спроса к концу года выше исторически рекордной и психологической отметки 100 млн баррелей в сутки.

Однако дальнейший рост котировок, если он вообще состоится, может происходить скорее под влиянием технической инерции. Фундаментально же теперь было бы более обосновано постепенное корректирующее движение цен к более умеренным отметкам $67 или даже $65 за баррель», — отмечает эксперт.

Вполне возможно, что именно такую картину развития событий можно будет увидеть в ближайшие дни. Пока же котировки марки Brent достаточно скромно, но настойчиво откатили из района $70 вплоть до $68,80 за баррель, под влиянием вышедших 3 апреля вечером данных по запасам сырой нефти от министерства энергетики в США, которые за прошедшую неделю подросли на 7,24 млн баррелей.

Также нефтяные цены фундаментально остаются поддержаны подъёмом на фондовых биржах, на известиях об успешном ходе переговоров между США и Китаем, что многие весьма условно, но считают добрым знаком для будущих темпов роста мировой экономики.

«Как результат борьбы за хорошее закрытие позиций на покупку, и в то же время обоснованных уже опасений корректировки цен, 4 апреля и до конца недели рынок нефти может вести себя несколько нервно. Впрочем, котировкам будет сложно опускаться ниже $67,50 за баррель, однако вряд ли что-либо даст и повод для подскока цен в моменте выше $70, а ещё меньше может быть оснований там высоко и надолго закрепиться», — полагает Пушкарёв.

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