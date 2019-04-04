Анкара, 4 апреля, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Турции не придется «выбирать» между НАТО и С-400, она продолжит укреплять свою обороноспособность так, как считает нужным, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 4 апреля, комментируя высказывания вице-президента США по вопросу о закупках Турцией российских зенитных ракетных комплексов.

(сс) Gage Skidmore Майк Пенс

Как сообщалось ранее, Майк Пенс призвал Турцию «сделать выбор» между своим членством в НАТО и закупкой у России С-400. Решение Турции о закупках российских зенитных ракетных комплексов «подрывает альянс», а сама Турция «рискует безопасностью партнерства», сказал Пенс.

«Думаю, что Турции не придётся выбирать. Она сделает то, что наметила, то есть будет укреплять свою обороноспособность по-своему.

В сегодняшней ситуации (помимо всех других обстоятельств, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке) один только факт физического владения Турции Босфором и Дарданеллами имеет для НАТО с учётом его агрессивных планов в Черноморском регионе критическое значение.

Американцы сами разрушили международное право, они нарушают его там и тогда, где и когда это им требуется. То же самое сможет сделать и Турция, если будет «прижата к стенке». Но прижата к стенке, повторю, она не будет. Поэтому Пенс Эрдогана пугает, а Эрдогану не страшно», — отметил Михаил Демурин.

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