Туркестан, Казахстан, 4 апреля, 2019, 12:53 — ИА Регнум. В Алма-Атинской, Джамбульской, Кызыл-Ординской и Туркестанской областях Казахстана приступили к проведению весенне-полевых работ, сообщили 4 апреля в пресс-службе министерства сельского хозяйства.

Александр Дейнека. Деревня. 1934

4 апреля в Ордабасинском районе Туркестанской области на сельскохозяйственном поле ТОО «Рамазан Арго» состоялся выездной брифинг с участием представителей минсельхоза.

Отмечается, что по состоянию на 1 апреля в причисленных регионах сельхозкультуры посеяны на площади 379,3 тыс. га, что составляет 22,1% от плана.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 года в Павлодарской области Казахстана сельскохозяйственными культурами планируется засеять 1,384 млн га земли, что на 9% больше, чем в 2018 году.