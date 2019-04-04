Киев, 4 апреля, 2019, 12:48 — ИА Регнум. В четверг, 4 апреля, президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты со своим соперником по второму туру выборов Владимиром Зеленским в том формате, в котором Зеленский их предложил — то есть не в студии, а на стадионе.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Этому согласию предшествовал целый ряд противоречивых шагов со стороны Порошенко. Сначала его представители звали Зеленского на дебаты, будучи уверенными, что тот откажется. Потом уже сам Порошенко намекал, что никакого стадиона не будет. После чего — согласился.

Никто из двух кандидатов не пришел на дебаты перед первым туром. Порошенко не участвовал в них и в ходе предвыборной кампании 2014 года, да и вообще никогда. И тем не менее и он сам, и его команда то ли уверены, то ли делают вид, что уверены в том, что дебаты он легко выиграет.

Такая уверенность может показаться странной, учитывая, что Зеленский даст Порошенко тысячу очков вперед по части выступления перед большой аудиторией. Он по умолчанию сильнее в любом разговорном жанре, и уж тем более — на стадионе.

Надежда победить конкурента, сводя разговор к цифрам и прочей экономике, тоже весьма странна. Какие могут быть цифры на стадионе перед 70 тысячами зрителей? Там работают совсем другие законы и нужны куда более крупные, неконкретные мазки.

Но Порошенко, похоже, живет в своем собственном мире. Возможно, постоянное окружение лояльной аудиторией уверило его, что он сильный оратор. Ведь всякий раз, когда он говорит, все кивают, а всякий раз, когда он шутит, все смеются.

Набор тем и риторических приемов Порошенко нехитр и всем хорошо известен. Путин нападет. Российская агрессия. Вступаем в НАТО. Вера, армия, мова (про веру, впрочем, стали говорить меньше). А с Зеленским говорить не о чем, ведь он «марионетка Коломойского».

Порошенко не отвечает на вопросы, которые ему задают, не занимается реальными проблемами страны. В практической плоскости он наращивает свое благосостояние. В разговорной — переводит любую дискуссию на свою заезженную пластинку.

В ходе стадионных дебатов с Зеленским такой номер пройдет только в том случае, если сам Зеленский захочет, чтобы этот номер прошел. Зеленскому не надо знать никаких цифр. Достаточно повторять простые вопросы: где декларация? Что офшоры? Как распилы?

Но даже если Зеленский будет подыгрывать своему конкуренту, это не поможет Порошенко не выглядеть клоуном. Просто клоунами тогда будут выглядеть оба.

Команда действующего президента Украины любит обвинять оппонента в несерьезности. Шут, мол. Но Зеленский был шутом там, где и нужно было быть шутом — в комическом жанре. А вот Порошенко в последние пять лет работал тяжелым клоуном там, где этот жанр вовсе неуместен.