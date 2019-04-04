Москва, 4 апреля, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, сообщает 4 апреля агентство «Казинформ».

Akorda.kz Церемония возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

В церемонии также приняли участие члены казахстанской делегации, прибывшие в Москву в рамках официального визита Токаева в Россию. Собравшиеся почтили погибших минутой молчания.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится в Москве со своим первым официальным визитом. 3 апреля состоялись переговоры с президентом России Владимиром Путиным.