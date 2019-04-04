Магадан, 4 апреля, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Жители Магаданской области недовольны условиями жизни в регионе и возмущены тем, как происходит расселение неперспективных посёлков. Люди жалуются на то, что в посёлке Омчак отсутствуют больницы, нормальные школы, качественная питьевая вода, а дома трескаются от взрывов на расположенном рядом руднике имени Матросова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«У нас ничего нет, чем мы были бы довольны. У нас в Омчаке больницы нет, школы нормальной нет, детский сад — несколько детей ходят. Ничего нет, для кого строить? — рассказала ИА «Весьма» жительница посёлка Омчак Марина Зайцева. — Мы в таких загнанных условиях живём, что вам даже и не снилось. Посмотрите, сколько мы платим за коммунальные услуги, но ничего не видим фактически. Если бы вы видели, какая у нас вода шла в январе-феврале».

Колымчанка также рассказала, что в посёлке Омчак нет горячего и холодного водоснабжения: и зимой и летом вода техническая, идёт из батарей.

«От этой воды люди покрываются красными пятнами, всё чешется. Мы моем посуду, и каждую неделю белые тарелки я чищу кометом — они покрываются рыжим налётом. Здесь люди задыхаются от пыли, на улице снег чёрный. Дома рушатся от взрывных работ, все стены, потолки, стекла потрескались. Мы не знаем, что будет дальше. Я разговаривала с директором рудника Павлом Ворсиным. Я ему говорила: «Сейчас, пока вы закладываете взрывное вещество — там тротила немного. Идут взрывные работы, но понятно, что это нужно, хотя у нас посуда дрожит и кровати прыгают. А дальше вы будете больше закладывать. И что нам делать?» Он отвечает: «Ну да. Но я предлагаю жильё, мы хотим им людей обеспечивать. Это жильё в посёлке Уптар», — говорит Марина Зайцева.

Она считает переселение в посёлок Уптар сомнительной альтернативой, как и переезд в посёлок Усть-Омчуг, и подчёркивает, что люди уже теряют доверие к новому главе региона Сергею Носову.

«Я не знаю, что сделает новый губернатор, но доверие у людей уже исчезает. Не знаю, чем это закончится. Хотелось бы, чтобы всё было нормально, но насколько я вижу, он не очень-то считается с людьми. Если бы считался, такого бы не было», — пришла к выводу жительница посёлка Омчак.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители признанного неперспективным посёлка Транспортный ждут расселения годами. В посёлке нет ни школы, ни детского сада и осталось всего четверо детей. Фактически в Транспортном проживают 50 человек, и большинство из них — пенсионеры. Из учреждений в посёлке продолжают работать только котельная, водозабор, участок центральных электрических сетей, фельдшерско-акушерский пункт, почта и администрация. В посёлке остался только один магазин, качество воды низкое, а с телевещанием перебои.