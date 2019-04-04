Днепропетровск, Украина, 4 апреля, 2019, 12:09 — ИА Регнум. На полигоне в Днепропетровской области проходят учения артиллерии Вооружённых сил Украины, заявили 3 апреля в пресс-службе генерального штаба ВСУ.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Учения ВСУ

Украинские силовики отрабатывают навыки по уничтожению условного противника, постановку заградительного огня, имитируют боевые столкновения и учатся быстро менять огневые позиции.

Тренировки происходят днём и ночью. В Генштабе отметили, что в ходе тренировок боевики ВСУ учились разблокировать колонну техники, которую заблокировали неизвестные лица.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в акватории Чёрного моря прошли совместные учения ВМС Украины и Франции. Целью тренировки стало повышение совместимости украинских ВМС с силами НАТО.

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