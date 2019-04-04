Новокузнецк, Кемеровская область, 4 апреля, 2019, 12:04 — ИА Регнум. Участники новокузнецкого фотоклуба «Сибирь» посетили самую молодую электростанцию Сибирской генерирующей компании (СГК) — ГТЭС «Новокузнецкая». Подробности с фотопленэра корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по связям с общественностью СГК.

СГК Заслуженные мастера старейшего в Кузбассе творческого фотообъединения прошли по цехам Новокузнецкой ГТЭС

Заслуженные мастера старейшего в Кузбассе творческого фотообъединения прошли по цехам электростанции, побывали на щите управления, получили полную информацию о ГТЭС «Новокузнецкая», поддерживающей энергетическую безопасность региона.

Гостям показали, что энергоблоки ГТЭС запускаются по специальной команде Системного оператора для покрытия пиковых нагрузок в кузбасской энергосистеме, чтобы не допускать дефицита электроэнергии и мощности, особенно в промышленно развитом юге Кузбасса. При этом набор мощности производится за рекордное количество времени — всего 20 минут.

Напомним, ГТЭС «Новокузнецкая» состоит из двух энергоблоков, включающих две газотурбинные установки установленной электрической мощностью по 149 МВт каждая и два турбогенератора мощностью 160 МВт. Поставщик основного энергооборудования — ПАО «Силовые машины», Санкт-Петербург. Электростанция была введена в эксплуатацию в октябре 2014 года по обязательным инвестконтрактам в первую волну инвестиций в энергетику.

В СГК полагают, что фотохудожники «Сибири» по достоинству смогли оценить уникальность газотурбинной электростанции и запечатлеть её для широкой аудитории.

Как уже сообщало ИА REGNUM, объединение «Сибирь», в которое входят более 70 фотографов в возрасте от 17 до 70 лет, создано 40 лет назад. Оно продолжает активно работать в Доме творческих союзов Новокузнецка при поддержке Новокузнецкого отделения Союза журналистов России. Интерес фотоклуба «Сибирь» к энергетике — это интерес к новым страницам истории Кузбасса, позволяющим создать необычные знаковые работы.