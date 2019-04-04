Киев, 4 апреля, 2019, 12:00 — ИА Регнум. На Украине сегодня, 4 апреля, эксперты продолжают комментировать согласие действующего президента страны Петра Порошенко провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на стадионе НСК «Олимпийский».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос

Политолог Николай Спиридонов в своем комментарии отмечает, что после соответствующего видео-обращения Порошенко у него остались некоторые вопросы к нынешнему лидеру Украины.

«Главный из них: президент сказал, что стрелки геополитических компасов его и Зеленского «показывают диаметрально противоположные стороны мира». Но Зеленский достаточно внятно озвучил, что он будет сотрудничать с МВФ и поддерживает Ульяну Супрун (на посту министра здравоохранения). Движение в НАТО рассматривает как гарантию безопасности Украины — об этом написано в его программе. А куда показывает стрелка компаса Петра Алексеевича?», — задается вопросом эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% электронных протоколов. Согласно полученным результатам, Зеленский победил в первом туре президентских выборов с результатом 30,24%, Петр Порошенко — на втором месте с рейтингом 15,95% электоральной поддержки.

Накануне Зеленский в ультимативной форме вызвал Порошенко на дебаты перед вторым туром выборов. По задумке актера, дебаты должны состояться на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Порошенко ответил согласием, однако в своем видеообращении заявил следующее:

«Мы с вами очень разные. Наши стрелки геополитических компасов показывают в диаметрально противоположном направлении мира. Моя страна — это сильная европейская Украина, которая никогда, ни при каких обстоятельствах и ни перед кем не станет на колени. И дебаты — это не шоу… Быть президентом и верховным главнокомандующим — это не игра, это не желание понравиться… Это значит нести ответственность за людей, за страну и внутри Украины, и на международном уровне. И дебаты делаются не ради зрелища на стадионе».