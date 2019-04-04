Анкара, 4 апреля, 2019, 11:58 — ИА Регнум. Давление США на Турцию будет усиливаться и, хотя вариант исключения Турции из НАТО кажется почти невероятным, в ее отношении могут быть введены некоторые ограничения, отметил в четверг, 4 апреля, военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян, комментируя высказывания руководителей США по вопросу о закупках Турцией российских зенитных ракетных комплексов.

Mil.ru Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф»

Как сообщалось ранее, вице-президент США Майк Пенс призвал Турцию «сделать выбор» между своим членством в НАТО и закупкой у России С-400. Решение Турции о закупках российских зенитных ракетных комплексов «подрывают альянс», а сама Турция «рискует безопасностью партнерства», сказал Пенс.

«С приближением времени поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400 давление США на Турцию будет усиливаться. При этом отметим, что сложно себе представить сценарий, при котором Турцию исключат из НАТО. Тем не менее, вполне возможна полная остановка (по крайней мере, временная) поставок американских истребителей пятого поколения F-35 Турции.

Интересным вопросом остаётся и уровень готовности Анкары не поддаваться прессингу Вашингтона. Ведь в прошлом Турция уже отказывалась от российского и китайского вооружения в пользу западного в самый последний момент», — отметил Леонид Нерсисян.