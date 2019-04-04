Москва, 4 апреля, 2019, 12:05 — ИА Регнум. Медицинская помощь в РФ становится всё менее доступной для жителей страны, считает сопредседатель Межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. Об этом он заявил 4 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, проведённого Росстатом, который показал высокий процент недовольства граждан РФ работой государственных медицинских организаций.

Николай Загорский. У земской больницы. 1880-е гг

«Есть причина общего социального характера, связанная с тем, что у нас значительная часть трудоспособного населения вынуждена много работать, держаться за свои рабочие места и как следствие не обращаться за медицинской помощью своевременно и в том объёме, в котором это необходимо, — сказал Коновал. — Иными словами, это проблема не только здравоохранения, а общая социальная ситуация. Многие люди просто переносят болезни на ногах, чтобы не вызвать недовольства начальства на работе».

Другие причины тоже есть. В частности, как рассказал профсоюзный лидер, сказывается платность услуг, их низкое качество и порой фактическая недоступность медицинской помощи. По словам Коновала, в РФ наблюдается огромный дефицит кадров, особенно в амбулаторном звене. Люди часто не могут оперативно записаться на приём к специалистам.

«Со своевременной госпитализацией тоже возникают проблемы, — сказал Коновал. — У нас активно сокращается число коек».

Недофинансирование сбрасывать со счетов тоже нельзя. Как рассказал Коновал, российские государственные медицинские учреждения вынуждены в настоящее время развивать систему платных услуг и объективно заинтересованы в том, чтобы бесплатная помощь в их стенах сокращалась.

«Но кошельки наших граждан далеко не полны», — констатировал сопредседатель профсоюза.

Ещё один немаловажный фактор — это та логистика, которая выстраивается реформаторами российского здравоохранения. Как заметил Коновал, к узким специалистам или на обследования можно попасть исключительно через участкового терапевта или врача общей практики. Это, с одной стороны, увеличивает нагрузку на терапевтов, а с другой стороны, затрудняет доступ к узким специалистам. Как оказалось, пресловутая электронная запись может лишь слегка улучшить ситуацию.

«Но её нельзя решить радикально, если у вас дефицит кадров, — сказал Коновал. — В той же Москве, где ситуация на порядок лучше с кадрами и условиями труда и обеспеченностью оборудованием, даже там люди порой не могут записаться и получить запись к специалисту или на обследование через электронную очередь. Фактически эта живая очередь становится невидной из-за того, что она переведена в интернет. Запись на то или иное обследование открывается порой лишь в какой-то конкретный час, и через минуту её уже нет, и люди не могут оставить заявку из-за того, что лимит исчерпывается».

Поэтому, как подытожил Коновал, пока не будет решена проблема с достойными условиями труда, с достойной оплатой труда, с дефицитом кадров, все эти так называемые инновации не решат существующих проблем.

Напомним, что результаты опроса, проведённого Росстатом, показали, что более трети жителей РФ (34,5%) не обращаются к врачам, если им необходима медицинская помощь.

Как сообщает ТАСС, 30,2% респондентов признались, что не удовлетворены работой медицинской организации, а 23,8% рассказали, что у них недостаточно времени для посещения врача. Еще 14,6% уверены, что качественное лечение может быть только платным.