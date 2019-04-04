Таллин, 4 апреля, 2019, 11:42 — ИА Регнум. У президента Эстонии нет полномочий обсуждать отмену санкций, руководители этой страны по отношению к России и русским проводят политику унижения, и говорить с ними не о чем, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 4 апреля, комментируя заявления экс-мэра Таллина Эдгара Сависаара о необходимости обсуждения президентами Эстонии и России вопроса об отмене санкций.

(сс) Arno Mikkor (EU2017EE) Керсти Кальюлайд

Как сообщалось ранее, Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе ее предстоящего визита в Москву обсудить с президентом России вопрос об отмене антироссийских санкций и ответных мер России. Поводом стала информация об уничтожении 72 тонн эстонской кильки, конфискованных на таможне в Ивангороде.

«В заявлении Эдгара Сависаара — вся эстонская местечковость. То, что пришлось сжечь 70 тонн эстонской кильки, — это плохо. Килька — это труд рыбаков, к труду надо относиться с уважением. Вспомним, однако, наблюдали ли мы в течение последних тридцати лет в Эстонии уважение к труду русского человека? К самому русскому человеку?

Не буду перечислять известные факты, скажу лишь, что нет. То, что мы наблюдали, было полностью противоположного свойства: унижение. Но унижают эстонцы сегодня вместе со всем Евросоюзом не только «своих» русских — они введёнными санкциями унижают жителей Крыма, всю нашу страну.

Эдгар Сависаар, при всех его внешне пророссийских высказываниях, — часть той элиты, которая создала в Эстонии нынешний режим сегрегации и ассимиляции, превратила её в передовой отряд натовской агрессии против нашей страны. И нечего сегодня лить крокодиловы слёзы! Он что, не понимает, что президент Эстонии не может и не будет «обсуждать» в Москве введённые Европейским союзом против России санкции? Не знает, что у Кальюлайд нет на это никаких полномочий и что единственное, что она может сделать, так это озвучить известную уничижительную для России позицию ЕС: верните Крым Украине, начнём думать об отмене санкций (но натовские войска от вашей границы не отведём)?

К сожалению, судя по словам пресс-секретаря президента России, ей такая возможность будет предоставлена. И это, повторю, несмотря на всю русофобскую, антироссийскую политику Таллина. И охота тратить время на пустые разговоры — ведь даже вопрос о правах русских в этой стране ставить поздно: всё проиграно», — отметил Михаил Демурин.