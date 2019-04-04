Санкт-Петербург, 4 апреля, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило о результатах анализа проб атмосферного воздуха, взятых в связи с крупным пожаром на территории прядильно-ниточного комбината «Красная нить» на Гельсингфорсской улице в Выборгском районе Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар на территории прядильного комбината «Красная нить»

Пожар продолжался с вечера 3 апреля до утра 4 апреля. Столб черного дыма был виден из всех районов Петербурга и даже из Кронштадта. Люди жаловались в соцсетях на запах дыма на улицах.

«По результатам проведенных исследований атмосферного воздуха на содержание диоксида азота, бенз (а)пирена, оксида углерода, диоксида серы, сажи, взвешенных веществ, хлористого водорода, углеводородов С1 — С10, бензола, фенола, ксилола, толуола, ацетона, этилбензола, формальдегида превышений гигиенических нормативов не установлено», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе в настоящее время является благополучной, но ситуация остается под контролем управления.

По сведениям ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, пожар на комбинате «Красная нить», начавшийся 3 апреля около 19:00 мск, был полностью потушен только в четыре часа утра 4 апреля.

В здании красильного цеха огнем было охвачено 600 кв. метров второго этажа и 200 кв. метров кровли. Погибших и пострадавших нет. С пожаром боролись 108 человек и 33 единицы техники.