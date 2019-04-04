Москва, 4 апреля, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина — Алексей Рогозин — оставляет пост вице-президента в «Объединённой авиастроительной корпорации» (ОАК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в авиационной отрасли.

Отставка чиновника

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Также, по данным издания, Рогозин уходит с должности генерального директора Авиационного комплекса им. Ильюшина. Как заявил источник агентства, «Алексей Рогозин действительно принял решение об уходе» с этих постов.

Комментировать эти сообщения сам чиновник отказался.

Напомним, вице-президент Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации Алексей Рогозин в мае 2017 года был назначен генеральным директором ОАО «Ил». Такое решение принял Совет директоров ОАК.