Москва, 4 апреля, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Эвакуация из-за угрозы взрыва объявлена на Казанском вокзале в Москве. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

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Неизвестный сообщил о минировании одного из подъездов вокзала. Полиция проверяет эту информацию.

В настоящее время люди покидают здание, на вокзале ожидают прибытия кинологов, которые исследуют помещения.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта в Москве в связи с угрозой взрыва проверяли 11 школ и детский сад. Анонимные сообщения о якобы заложенных бомбах регулярно поступают в экстренные службы как в столице, так и в регионах РФ.

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