Владивосток, 4 апреля, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Невозможность трети российских семей обеспечить каждого члена семьи новой парой обуви к очередному сезону, о чем поведал Росстат, не всегда можно рассматривать исключительно как экономический показатель. Зачастую речь может идти не о кошельке российской семьи, а о прочности носимой обуви: корреспондент ИА REGNUM выслушал мнения людей, сколько кому нужно разной обуви.

Винсент Ван Гог. Три пары ботинок

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Мать четверых детей Эльвира Большакова из Владивостока считает, что необходимость ежесезонного обновления обуви в основном относится к детям, с возрастом же такая необходимость не так остра:

«Пока дети маленькие, ножка у них растет быстро, и тут уж хочешь — не хочешь, а покупать надо. Хорошим подспорьем являются обувные линейки эконом-класса, когда можно за небольшие деньги купить обувь, которой хватит на сезон. Где-то после 13−15 лет, когда рост замедляется, необходимость в обновлении ставится в зависимость от качества самой обуви. И здесь понимаешь, что цена не всегда определяет качество: приходится выбирать. Но если выбрал что-то, то бывает, обеспечиваешь себя на 2−3, а то и больше сезонов».

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Несколько иной подход существует в профессиональной семейной психологии: главный врач Центра медицинской профилактики Елена Ворончук считает, что государство в обязанности семьи вменяет совершенно обоснованные нормы, которые рассчитаны по данным многих показателей.

«Согласно данным, приведенным в минимальной потребительской корзине, ребенку требуется 7 пар на 1,8 года, человеку в трудоспособном возрасте — 6 пар на 3,2 года, а пенсионерам 6 пар на 3,5 года. Что такое шесть пар для взрослого человека? Это могут быть тапочки, туфли, кроссовки, резиновые сапоги, осенние сапожки, зимняя пара обуви. Это все на 3,5 года. Таким образом, каждая пара рассчитана не на один сезон, а как минимум на три и больше», — подсчитала Елена Ворончук из города Артём.

У военных регламентировано всё, в том числе и ношение обуви. В Вооруженных силах существует приказ о вещевом довольствии в мирное время, согласно которому военнослужащий получает снаряжение, одежду и обувь. Здесь также можно видеть, что не всякая обувь подлежит замене каждый год.

«Так, срок ношения ботинок или полуботинок составляет 1 год, ботинки с высоким берцем выдаются на три года, а зимние ботинки с высоким берцем — на четыре года. На три года также выдаются полусапоги зимние на меху и полусапоги демисезонные. В военное время сроки ношения другие, и там все зависит от износа предметов обмундирования», — рассказал офицер вещевой службы Минобороны из Владивостока.

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Как сообщало ИА REGNUM, Росстат обнародовал итоги опроса российских семей об их финансовом положении, где указывалось, что 35,4 процента опрошенных признались в невозможности обеспечить каждого члена семьи новой парой обуви к очередному сезону. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать данные Росстата о нехватке у трети российских семей денег на сезонную обувь. Песков задался вопросом, почему речь идёт именно об обуви, почему её не может купить именно третья часть опрошенных, и откуда взялись такие цифры. Он добавил, что будет признателен Росстату за разъяснение приведённых данных.