Хабаровск, 4 апреля, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в ходе пресс-конференции 4 апреля заявил, что Законодательная дума идёт к политическому самоубийству. Резкое заявление главы региона вызвал нашумевший закон о «нарезке» избирательных округов, согласно которому увеличивается количество одномандатников — 24 вместо 18 ранее. Сергей Фургал яростно протестует против закона и подумывает наложить на него вето. Однако обоснованность вето еще придется доказать, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Руслан Торубаров. khabkrai.ru Сергей Фургал

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Закон, изменяющий порядок формирования Законодательной думы Хабаровского края, принят 27 марта, у губернатора есть 10 дней на его подписание либо на то, чтобы заблокировать его. Пока Сергей Фургал никакого решения не принял.

«Я не принял окончательного решения, накладывать вето или не накладывать. Здесь нужно понять одну простую вещь — что это даст? Если это вето даст невозможность это сделать (изменить порядок «нарезки округов, прим. ИА REGNUM ), то, конечно, надо накладывать. Если вето накладывать ради того, чтобы взбудоражить население, то этого я делать не буду», — заявил глава Хабаровского края.

Сергей Фургал считает закон неправильным, правда, не очень внятно аргументирует:

«Закон неоднозначный, депутаты не понимают, на какие грабли они наступают. У меня вызывает это сожаление и легкую оторопь. Нарезка эта не против губернатора, она прежде всего против самих же людей, которые это принимают», — сказал Фургал.

При этом он добавил, что считает действия краевых депутатов «политическим самоубийством:

«То, что они сегодня делают, кроме как политическим самоубийством назвать нельзя. Для людей, для избирателей важна не нарезка округов, а то, как эффективно они будут работать. Вы тогда объясните, с какой целью вы меняете нарезку? Это улучшит работу думы? Это улучшит эффективность принятия законов? Для чего? Или вы всерьез думаете, что население не понимает ничего?» — задал вопрос губернатор Хабаровского края.

Однако каких-либо аргументов против принятия закона губернатор не привёл, по большому счету — только эмоции. Между тем именно то самое население, права которого защищает Сергей Фургал, давно ведь настаивает на том, чтобы уменьшить на выборах в парламенты всех уровней количество «списочников»: потому что не понятно, за кого голосуешь, и в думских креслах оказываются совсем не те люди, которых народ хотел бы там видеть. Когда же на выборы идёт одномандатник, его, как правило, люди знают. И тут уж — все по-честному: или выберут, или нет. Тогда что же так не нравится в законе губернатору Фургалу?

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«То, что губернатор Сергей Фургал выступает как яростный противник закона, вполне объяснимо. Фургал — член ЛДПР, а у этой партии в Хабаровском крае нет опыта побед по одномандатным округам. Более того, у неё нет и актива — кадров. В этом смысле она уступает даже КПРФ, у которой есть личности, за которыми может пойти народ. ЛДПР же всегда, на всех выборах, шла списком, где-то получалось, но чаще нет. Возможно, сейчас, учитывая, что губернатор — член ЛДПР, в каких-то отдельных муниципалитетах точечно кто-то и пройдет. Но, повторю, кадров нет. Им просто некого ставить на выборы по одномандатным округам. Отсюда и столь яростное противостояние», — считает политтехнолог Константин Скрипников.

Возможно, нежелание губернатора Сергея Фургала подписывать закон, согласно которому на выборы пойдет много кандидатов-«одиночек», каждому из которых нужно будет дойти до людей, каждого из которых в районах знают, вызвано опасениями, что его однопартийцы на таких выборах проиграют? А иначе с чего бы такое неприятие и сопротивление?

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Как сообщало ИА REGNUM, ещё в феврале 2019 года эксперт ИА REGNUM политтехнолог Константин Скрипников прогнозировал нынешнее развитие событий по судьбе закона Хабаровского края, изменяющего принцип формирования избирательных округов. Уже тогда он не сомневался в том, что со стороны ЛДПР и губернатора будет жесткое противостояние, поскольку по одномандатным округам этой партии не победить.

Впрочем, другие эксперты полагают, что в «плюс» ЛДПР играет пенсионная реформа, которую народ не забыл и не простил, и неизвестно вообще — простит ли когда-нибудь. Уровень доверия к ЛДПР в регионе сегодня довольно высокий, однако наибольшее количество жителей вообще не доверяет никаким партиям. В этом смысле эксперты пророчат больший успех самовыдвиженцам.