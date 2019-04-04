Рига, 4 апреля, 2019, 11:17 — ИА Регнум.

Композиция «Мать-Родина». Памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков

На заседании комиссии латвийского парламента по мандатам, этике и заявлениям не удалось достичь единого мнения среди депутатов о судьбе памятника Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, сообщает новостной портал delfi.lv.

На обсуждении помимо членов комиссии присутствовали также представители министерства иностранных дел, министерства культуры, Совета Рижской думы по памятникам и музея оккупации. Так, в ходе заседания депутаты высказывали три противоположных мнения о судьбе памятника.

Среди тех, кто считает демонтаж памятника неправильным, — Артусс Кайминьш (партия «Кому принадлежит страна?» KPV LV). По словам Кайминьша, это «суперчувствительный вопрос», который может привести к расколу общества и угрозе для безопасности. Вместо этого депутат предлагает переименовать монумент в «мемориал советской оккупации».

«Моё предложение — сменить название этого памятника. И тогда бы я хотел посмотреть, как у мемориала советской оккупации будут жарить шашлык, пить водку 9 мая», — заявил Кайминьш.

Его инициативу поддержал другой член комиссии Сейма Андрис Скриде, предложив также разместить в подземных помещениях «интерактивный музей оккупации».

Депутат от партии «Нацблок» Райвис Дзинтарс настаивал на демонтаже памятника, так как именно это предложение от жителей прописано в поданной инициативе для Сейма. Об альтернативных способах решения данного вопрос можно будет говорить только в случае, если инициатива не получит поддержки, считает Дзинтарс.

Коллега Дзинтарса по партии и председатель комиссии Сейма Янина Курсите-Пакуле выступила с предложением провести конференцию, подчеркнув, что данный вопрос не следует обострять, а нужно решать цивилизованно из-за его чувствительности.

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Член комиссии и депутат от партии «Согласие» напомнил коллегам, что памятник защищается международным договором с Россией, а поданная инициатива раскалывает общество.

Представитель МИД Латвии Янис Бекерис рассказал, что Латвия обязана сохранить этот памятник в соответствии с подписанным договором. Он также отметил, что договор можно поменять, но для этого необходима парламентская делегация, которая начнет двусторонние переговоры с Россией.

«Как мы знаем, тогда главной целью было добиться как можно более скорого вывода российских войск из Латвии и демонтажа локатора в Скрунде. И чтобы достичь этой цели как можно скорее, одним из компромиссов стало соглашение о так называемом Памятнике победы. И Латвия взяла обязательства сохранить этот памятник», — говорит представитель министерства иностранных дел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автором инициативы стал латышский активист Угис Полис, который разместил свою идею в сентябре 2017 года на портале общественных инициатив. По мнению Полиса, памятник Освободителям — символ, который «напоминает латышскому народу о страданиях в годы советской оккупации — убийствах, насилии, геноциде латышского народа». На данный момент уже более 21 000 жителей проголосовали за снос памятника

Напомним, что это не первая попытка в Латвии снести памятник. В сентябре 2016 года Сейм уже отклонял коллективную заявку на восстановление довоенной площади Победы на месте нынешнего парка Победы в Риге, что предусматривало снос памятника. Тогда в поддержку инициативы было собрано более 12 000 подписей.