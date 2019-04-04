Киев, 4 апреля, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Государственный бюджет Украины в первом квартале 2019 г. сведен с дефицитом в 25,3 млрд грн.

Александр Горбаруков ИА REGNUM МВФ

Соответствующую информацию 4 апреля обнародовало украинское министерство финансов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации источника, нынешний дефицит сразу на 4,7 млрд грн. превышает показатель за аналогичный период предыдущего года.

Также отмечается, что дефицит в первом квартале составил 28% утвержденного годового показателя в сумме 90 млрд грн.

Минфин подчеркивает, что дефицит был профинансирован за счет государственных заимствований.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам первых двух месяцев 2019 года Минфин сообщал, что государственный бюджет Украины за январь-февраль 2019 года выполнен с дефицитом на уровне 13,6 млрд грн., что в 8,5 раза больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Если власти Украины не придумают, как улучшить ситуацию с налоговыми сборами и приватизацией, то могут выйти за рамки предельно допустимого значения — 3% ВВП, комментируют ситуацию профильные украинские СМИ.

«Выше дефицит госбюджета подниматься не может: как по закону о госбюджет-2019, так и по Меморандуму, подписанному Украиной с МВФ. Бюджетный показатель — это один из маяков при принятии решения о предоставлении нашей стране кредитного транша по программе stand by: власти рассчитывают в этом году на два транша — 15 мая и 15 ноября на общую сумму $2−2,5 млрд., и без этих денег страна окажется на грани дефолта. На весь 2019 год дефицит госбюджета Украины утвержден на уровне 90 млрд грн. Так что если власти продолжат поквартально его увеличивать в нынешнем темпе, то выйдут за максимально допустимые нормы», — анализирует проблему «Украинский бизнес-ресурс».