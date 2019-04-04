Москва, 4 апреля, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Заявление польского генерала Вальдемара Скшипчака о том, что вооруженные силы стран НАТО могут нанести ядерный удар по России, вызывает недоумение, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

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Уровень квалификации польских генералов также вызывает опасения. Видимо генералы забыли, что у Польши нет ядерного оружия.

«Или им не объясняли последствия такого удара, в первую очередь для самой Польши? Военным стоит рассуждать в категориях защиты мира, а не уничтожения собственной страны», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что ядерный удар по территории России будет нанесён вооруженными силами стран НАТО в том случае, если начнётся война.

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