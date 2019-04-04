Вашингтон, 4 апреля, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Закупка ракетных двигателей РД-180 российского производства будет прекращена Соединёнными Штатами к 2022 году, 4 апреля заявил глава космического командования генерал ВВС Джон Реймонд во время выступления на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил палаты представителей Конгресса.

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Выступление генерала Джона Реймонда прозвучало как опровержение информации, ранее озвученной директором совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывшим астронавтом НАСА Майклом Бейкером, сообщившим, что закупки двигателя РД-180 будут осуществляться до 2023 года.

Отказ от ракетной техники, разработанной и производимой Россией, обусловлен, по словам Джона Реймонда, необходимостью выполнить «три долгосрочные стратегические программы, которые, в первую очередь, нацелены на получение быстрого доступа в космос». Всё, связанное с воплощением в жизнь данного плана, утверждает генерал Реймонд «критично для нас и для наших национальных интересов».

Генерал подчеркнул, что всё, о чём он говорит, «было описано в нашей национальной стратегии». Более того, «Законом установлено, чтобы мы больше не закупали дополнительные двигатели после 2022 финансового года», — сказал он.

По мнению главы космического командования, технические разработки Соединённых Штатов позволят создать к 2020 году альтернативу российской технике. Генерал уверил конгрессменов, что «Мы уложимся в установленные сроки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединённые Штаты начали реализацию своей программы по доставке американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). По словам директора NASA Джеймса Брайденстайна, данный проект не отменяет сотрудничество с Россией в космической области.