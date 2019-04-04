Чебоксары, 4 апреля, 2019, 11:06 — ИА Регнум. В этом году в бассейне Чебоксарского водохранилища половодье началось позже среднемноголетних сроков, но при этом раньше, чем было в 2018 году. Интенсивность притока будет определяться температурным ходом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Чебоксарской ГЭС со ссылкой на данные Чувашгидромета.

Пресс-служба Чебоксарской ГЭС

В бассейне Чебоксарского водохранилища началось половодье. Об этом свидетельствует «медленное, но устойчивое увеличение» боковой приточности. Если в конце марта ежесуточный прирост был 30−50 кубометров м/с, то в первые дни апреля составил 100−130, а в настоящее время достиг 1660 кубометров м/с, суммарный — 3010. Среднесуточный расход составляет 3300 кубометров м/с.

В ближайшие дни ожидается рост бокового притока, интенсивность будет зависеть от температуры воздуха. По прогнозу, объём бокового притока в Чебоксарское водохранилище во II квартале ожидается в пределах 30,7 — 36,9 кубокилометров (при норме 38,6). Для сравнения: в 2018 году это значение составило 35,6 кубокилометров.

До середины апреля станция будет работать в режиме поддержания уровня воды в Чебоксарском водохранилище в пределах 62,5−63,3 метров. Данный режим установило Федеральное агентство водных ресурсов с учётом рекомендаций межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы Волжско-Камского каскада водохранилищ.

Энергетики напоминают, что поскольку Чебоксарская ГЭС эксплуатируется в непроектном режиме (при отметке водохранилища 63 м вместо проектной 68 м), у нее нет возможности предпаводковой сработки и аккумулирования избытков воды. Всю воду, прибывающую к гидроузлу, станция пропускает практически транзитом (сколько пришло — столько же и сбрасывается вниз по течению). Поэтому если одновременно с пиковыми значениями половодья на Волге будут сильные осадки, то могут быть подтоплены незащищенные территории ниже ГЭС.

Напомним, в этом году половодье началось на неделю позже среднемноголетних сроков, но при этом раньше прошлогоднего периода. В 2018 году половодье началось 9 апреля.

Напомним, ранее в ГКЧС Чувашии отмечали, что в случае стремительного развития паводка в зоны возможного затопления подпадают 57 населенных пунктов в 17 муниципалитетах. Наибольшую паводковую опасность представляет река Сура. Наиболее вероятный риск затопления прогнозируется в Алатыре, при подъёме уровня воды в реке Була — в Батыревском и Яльчикском районах, при подъёме уровня воды в реке Кубня — в Комсомольском районе, а также участок автомобильной дороги в Цивильском районе в случае подъёма уровня воды в реке Малый Цивиль.

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