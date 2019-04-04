Якутск, 4 апреля, 2019, 11:12 — ИА Регнум. «Единая Россия» перестраховывалась и в любом случае рассматривала вариант, что оппозиция, и не только, будет противостоять решению повысить пенсионный возраст в стране, а потому этот вопрос мог заранее обсуждаться с Конституционным судом РФ с целью заключения определённых договорённостей. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал депутат Госсобрания Якутии Гаврил Парахин.

Константин Маковский. Секрет (фрагмент). 1884

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«Представители партии власти, которая этот закон принимала, в любом случае перестраховывались и рассматривали варианты, что оппозиция, и не только, будет противостоять этому решению. Естественно, я думаю, что всё было обсуждено и договорённости были с судом в плане того, что эти пенсионные изменения будут в рамках закона. Я не думаю, что они могли бы так подставиться — придумать такой закон с риском, что потом окажется, что он нарушает Конституцию РФ», — сказал Гаврил Парахин.

Он также подчеркнул, что увеличение пенсионного возраста настолько возмутило людей, что на Дальнем Востоке волнения не утихают до сих пор. Недовольству пенсионной реформой тяжело противостоять, а значит, перед тем, как её начинать, всё было тщательно продумано, обратил внимание депутат.

«И сегодня до сих пор у нас проводятся митинги, люди пытаются добиться возвращения прежнего пенсионного возраста хотя бы для северных территорий, — сказал Гаврил Парахин. — Это действительно могло бы способствовать привлечению людей на Дальний Восток, а те инструменты, которые сейчас придумывают для достижения этой цели, неэффективны. Сохранение планки выхода на пенсию действительно способствовало бы привлечению сюда кадров, в законе могли бы сделать исключение для дальневосточной территории».

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Как сообщало ИА REGNUM, Конституционный суд РФ отказал группе депутатов Госдумы в признании закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» несоответствующим Конституции РФ. Решение аргументировало тем, что главный российский закон не устанавливает пенсионный возраст, отдавая этот вопрос на усмотрение законодателя.

Напомним, что депутаты отстаивали свою позицию, указывая на то, что в статье 7 Конституции РФ Россия определяется как социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В статье 55 часть 2 сказано, что в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Также депутаты указывали, что закон о повышении пенсионного возраста принят вопреки мнению большинства граждан.