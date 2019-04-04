Калуга, 4 апреля, 2019, 10:53 — ИА Регнум. В Калужской области показатель собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в 2018 году составил порядка 96%. Об этом 4 апреля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель регионального Фонда капремонта домов Нина Борисова.

Фото пресс-службы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области. В Юхнове капитальный ремонт крыши, запланированный на 2019 год, подходят к завершению.

По её словам, за весь период действия в калужском регионе системы организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а именно с октября 2014 года, собираемость взносов составляет 89,6%.

«У 15 муниципальных районов области он выше 90%, еще у двух — 89,9%. Передовиками по накоплению взносов на капитальный ремонт являются собственники помещений в Куйбышевском (95%), Сухиничском (93,3%) и Хвастовичском (93,2%) районах. Фондом в 2019 году капитальный ремонт будет проведен в 420 домах на сумму порядка 1 млрд 200 млн рублей», — сказала Нина Борисова.

Напомним, в России собираемость взносов на капитальный ремонт в 2018 году составила 95%. В 2018 году в стране было отремонтировано более 47 тысяч многоквартирных домов, в которых проживают более шести миллионов граждан.