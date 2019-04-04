Ярославль, 4 апреля, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Оказывать услуги по обеспечению наружного освещения в Ярославле во втором квартале этого года будет компания из Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фонари

ООО «Строй мониторинг» единственная фирма, заявившаяся на аукцион по этим услугам. Ее заявка признана соответствующей условиям, с компанией планируется заключить контракт как с единственным поставщиком.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в первом квартале с освещением города возникли проблемы. Целые улицы погрузились во тьму. Тогда городские фонари обслуживала ярославская компания «Глобал групп авто». Она выиграла аукцион с падением в два раза.

Теперь контракт будет заключен, скорее всего, без падения цены — на 10 млн рублей. Иногородние фирмы в последнее время все чаще приходят работать в Ярославль.