Мехико, 4 апреля, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Таможенная и пограничная службы США перекрыли на неопределенный срок два из десяти путей, ведущих из города Сан-Диего в Мексику. Министерство экономики Мексики обеспокоено негативными последствиями, пишет газета El Sol de Mexico 3 апреля.

(сс) Jonathan McIntosh Иммиграционный контрольно-пропускной пункт США на границе с Мексикой

Министр экономики Мексики Грасьела Маркес Колин признала, что закрытие блокпостов негативно сказывается на мексиканской экономике.

«Конечно, поскольку торговые потоки прерываются», — сказала она после встречи с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Она попросила два дня, чтобы предоставить отчет о влиянии закрытия погранпостов на экономику.

Из-за мер, принимаемых США для сдерживания нелегальной миграции, замедлилось движение через границу в районе города Эль-Пасо.

Лопес Обрадор заявил, что закрытие границы невыгодно ни одной из сторон, и будут приложены усилия, чтобы решить вопрос путем диалога и сотрудничества с властями США. Президент США Дональд Трамп требует от Мексики принять закон о повышении минимальной заработной платы, чтобы ослабить миграционный поток в США.

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