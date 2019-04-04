Таможня США закрыла некоторые блокпосты на границе с Мексикой
Мехико, 4 апреля, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Таможенная и пограничная службы США перекрыли на неопределенный срок два из десяти путей, ведущих из города Сан-Диего в Мексику. Министерство экономики Мексики обеспокоено негативными последствиями, пишет газета El Sol de Mexico 3 апреля.
Министр экономики Мексики Грасьела Маркес Колин признала, что закрытие блокпостов негативно сказывается на мексиканской экономике.
«Конечно, поскольку торговые потоки прерываются», — сказала она после встречи с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Она попросила два дня, чтобы предоставить отчет о влиянии закрытия погранпостов на экономику.
Из-за мер, принимаемых США для сдерживания нелегальной миграции, замедлилось движение через границу в районе города Эль-Пасо.
Лопес Обрадор заявил, что закрытие границы невыгодно ни одной из сторон, и будут приложены усилия, чтобы решить вопрос путем диалога и сотрудничества с властями США. Президент США Дональд Трамп требует от Мексики принять закон о повышении минимальной заработной платы, чтобы ослабить миграционный поток в США.
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